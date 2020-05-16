Луганск, , 17:49 — REGNUM Несколько домов получили разрушение в селе Берёзовском (ЛНР) в результате атаки ВСУ, сообщает 16 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Атаку ВСУ осуществили 14 мая, стрельба велась из села Орехово. Жилой дома номер 27 по улице Камышеваха в Берёзовском разрушен прямым попаданием. У соседнего дома (номер 25) повреждены кровля, фасад и остекление, также разрушена хозпостройка.

Стрельбу украинская сторона вела из миномётов калибра 120 мм минами типа ОФ-843Б».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по территории ЛНР за неделю ВСУ выпустили более ста боеприпасов.

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