Вашингтон, , 18:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что социальные сети занимаются обслуживанием «радикально левых» политиков. Об этом 16 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Радикальные левые полностью контролируют Facebook, Instagram, Twitter и Google. Администрация работает над исправлением этой незаконной ситуации», — отметил глава Белого дома.

Реакция Трампа последовала в ответ на видео известного республиканского блогера Мишель Малкин, раскритиковавшую деятельность указанных социальных сетей за их стремление подавить точку зрения консерваторов.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп, активно пользующийся Twitter с самого начала своего президентства, подвергал критике многие СМИ, а также социальные сети, за доминирование в них точки зрения, отличающегося от точки зрения Республиканской партии США.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп обвинил CNN в попытках оправдать Китай