Киев, , 17:19 — REGNUM Украина намерена подключить к заседаниям контактной группы по Донбассу своих представителей из «отдельных районов Донецкой и Луганской областей», сообщили 16 мая в пресс-службе офиса украинского президента.

Соответствующее заявление сделал глава офиса Андрей Ермак. По его словам, эти представители — украинские граждане, внутренне перемещённые лица, «которые могут представлять Донецкую и Луганскую области».

Он пояснил, что благодаря эти людям будет положен конец «монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований».

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Напомним, следующее заседание контактной группы состоится 27 мая.

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