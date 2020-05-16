Киев, , 17:18 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ближайшие недели он вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществят визит в Берлин. Об этом он заявил журналистам сегодня, 16 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Берлин летал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. В Берлине Козак встречался с советником канцлера Германии Ангелы Меркель — Яном Хеккером. Обсуждали украинские урегулирование.

Напомним, что несмотря на приход к власти на Украине Владимира Зеленского процесс урегулирования не сдвинулся с места. Как и раньше, Киев не собирается выполнять Минские соглашения и не соблюдает режим прекращения огня в Донбассе.