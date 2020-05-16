Тбилиси, , 16:56 — REGNUM

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Члены Конгресса США Тэд Круз, Джон Корнин, Джуди Аррингтон и Марквейн Малин обратились с письмом к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину и призвали их защитить интересы американских бизнесменов в Грузии, а также оценить связи лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили с Россией и Ираном.

Текст пространного письма опубликовал на своей странице сенатор Тэд Круз. Вместе со своими единомышленниками он требует, чтобы представители правительства США открыто зафиксировали свою позицию по упоминаемым ими проблемам. Они подчеркнули, что происходящее в Грузии наносит урон интересам США и играет на руку врагам Вашингтона.

«Особое и растущее беспокойство вызывают связи Грузии с вражескими противниками Америки, которые наносят урон нашим геостратегическим и бизнес-интересам. За последний год прямые иностранные инвестиции в Грузии сократились примерно на 50%, а налоги и бюрократические барьеры для западного бизнеса возросли», — пишут члены Конгресса.

Особый упор они делают на бизнесе и интересах американской компании «Фронтера», которая, по оценке сенаторов и конгрессменов, из-за действий правительства Грузии оказалась перед угрозой экспроприации. Ранее власти Грузии аналогичным путем выдворили из страны компанию «Конти», которая входила в Консорциум по строительству порта в Анаклии, говорится в письме.

Его авторы ожидают от Помпео и министра финансов специального брифинга, на котором те прольют свет на связи Бидзины Иванишвили с Россией, а также оценят действия грузинских властей в отношении американских компаний и угрозу национальным интересам США, которая может исходить от нынешнего руководства Грузии в результате «связанной с Черноморскими портами деятельности».

«Запутанные геостратегические и бизнес-интересы нуждаются в широком реагировании со стороны федерального правительства, и мы, как всегда, готовы предоставить ему ресурсы, которые понадобятся США для защиты национальной безопасности», — говорится в обращении американских законодателей к госсекретарю и министру финансов.