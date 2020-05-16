Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 16:47 — REGNUM Россия начала производство первой партии истребителей Су-35, предназначенных для поставок Египту, сообщает 16 мая ТАСС со ссылкой на военно-дипломатической источник.

Производство истребителей Су-35 для египетских ВВС началось на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе им. Гагарина.

Уточняется, что речь идёт о реализации контракта, подписанного в 2018 году. Напомним, неофициальные источники тогда заявляли, что Египет заказал несколько десятков таких истребителей на общую сумму около $2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент российские истребители поколения 4++ Су-35 из иностранных государств имеет на вооружении только Китай. В 2019 году была завершена поставка китайским заказчикам 24 таких машин на общую сумму около $2,5 млрд.

Таким образом, Египет может стать вторым зарубежным государством, ВВС которого имеют на вооружении машины такого типа.

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