Приштина, , 00:59 — REGNUM Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель 15 мая заявил, что приветствует вовлеченность американской администрации в разрешение проблемы Косово, однако подчеркнул, что сделанного недостаточно для нормализации отношений, поскольку это требует несколько большего, чем облегчение перемещений и связи. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По словам Борреля, руководящая роль в диалоге между Сербией и Косово принадлежит Европейскому Союзу, при этом свое руководство ЕС осуществляет при тесном сотрудничестве с США.

Напомним, при посредничестве Специального представителя президента США по Западным Балканам Ричарда Гренелла Сербия и Косово заключили принципиальные соглашения о создании линий прямого воздушного сообщения между Белградом и Приштиной, а также о создании железнодорожных линий и автомагистралей, которые будут связывать не только Косово и Сербию, но и регион в целом с ЕС.

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