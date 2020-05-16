Луганск, , 16:28 — REGNUM Заявления украинской стороны о том, что ЛНР не выпускает на Украину людей со своей территории, не соответствует действительности, сообщает 16 мая «ЛуганскИнформЦентр».

По словам представителя республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольги Кобцевой, ЛНР организовала для нуждавшихся в этом людей переход через закрытый из-за пандемии контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская»: и на территорию ЛНР и на Украину.

ИА REGNUM) и где предъявляются претензии, что луганская сторона, нас они называют боевиками, блокирует пропуск через линию разграничения — не соответствует действительности». Кобцева «Немаловажный фактор, что информация, которая распространяется в информационных сетях штаба «ООС» («операции объединенных сил» — прим.) и где предъявляются претензии, что луганская сторона, нас они называют боевиками, блокирует пропуск через линию разграничения — не соответствует действительности».

Представитель ЛНР уточнила, что республика предоставила Украине списки людей, желающих пересечь линию соприкосновения и попасть на территорию Украины: это где-то 180 человек, но Киев подтвердил возможность принять только 35 человек.

Нуждающиеся пользуются этой возможностью, отметила Кобцева. Так, с Украины в ЛНР сегодня, 16 мая, прибыли 20 человек, из ЛНР подтвердили готовность пересечь линию соприкосновения сегодня 33 человека.

Напомним, ЛНР с 23 марта закрыла единственный в зоне её ответственности официальный пункт пропуска через линию соприкосновения Станица Луганская. Однако через этот пункт, по словам Кобцевой, нуждающиеся пройти могут под контролем властей ЛНР и соблюдением карантинных мер.

Украина, отметил, также закрыла свой КПВВ в Станице Луганской.

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