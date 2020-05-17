Белград, , 00:56 — REGNUM 16 мая в эфире телеканала «TV Prva» президент Сербии Александр Вучич заявил, что «определенные круги хотят, чтобы Сербия в будущем встала на колени и приняла независимость Косово».

«Они хотят, чтобы Сербия полностью признала Косово как независимое государство, чего мы, естественно, не хотим. У всех у них есть решение, и у Лайчака (Мирослав Лайчак, специальный представитель ЕС по диалогу между Косово и Сербией) и у Мааса (Хайко Маас, глава МИД ФРГ). Попробуйте, но я не буду участвовать в ваших торгах.

Все пытаются нас учить и говорят о «компромиссном решении», — заявил сербский президент.

Напомним, ранее в ИА REGNUM неоднократно говорилось о готовности Вучича пойти на признание Косово после проведения т.н. «коррекции границы» — территориального обмена между Сербией и Косово. Вучич и президент Косово Хашим Тачи стали проводниками этой идеи в 2017 году, однако она не встретила положительного отклика ни в Косово, ни в Сербии. Тем не менее, в день вынесения ему вотума недоверия 25 марта глава правительства Косово Альбин Курти заявил, что Вучич и Тачи уже подготовили соглашение о территориальном обмене и признании Косово.

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