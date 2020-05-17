Белград, 17 мая 2020, 00:56 — REGNUM 16 мая в эфире телеканала «TV Prva» президент Сербии Александр Вучич заявил, что «определенные круги хотят, чтобы Сербия в будущем встала на колени и приняла независимость Косово».
Напомним, ранее в ИА REGNUM неоднократно говорилось о готовности Вучича пойти на признание Косово после проведения т.н. «коррекции границы» — территориального обмена между Сербией и Косово. Вучич и президент Косово Хашим Тачи стали проводниками этой идеи в 2017 году, однако она не встретила положительного отклика ни в Косово, ни в Сербии. Тем не менее, в день вынесения ему вотума недоверия 25 марта глава правительства Косово Альбин Курти заявил, что Вучич и Тачи уже подготовили соглашение о территориальном обмене и признании Косово.
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