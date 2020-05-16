Париж, , 16:10 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер охарактеризовал первый этап выхода из изоляции как этап «гражданского духа», передает BFM TV.

«Мы несем ответственность за борьбу c COVID-19», — заявил Кристоф Кастанер, отметив, что битва будет выиграна только «если мы не ослабим наше внимание и усилия».

Во время визита в Воль-ле-Роз, министр внутренних дел Франции подвёл итоги открытия пляжей. Глава МВД Франции объявил о 290 случаях правонарушений во время подготовки к открытию пляжей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции вновь разрешили прогулки и занятия спортом на пляжах.

Подробнее в материале: На севере Франции разрешили прогулки по пляжам