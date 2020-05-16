Киев, 16 мая 2020, 16:00 — REGNUM Закрытие атомных энергоблоков требует очень больших финансовых затрат, к которым Украине следует готовиться заранее, заявила 15 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в эфире телеканала «Украина 24».
По её словам, безопасное закрытие одного энергоблока стоит $500−650 млн, в то время как у Украины на эти цели есть примерно $187 млн.
Чиновник заявила, что данный вопрос очень важен и к его решению следует готовиться уже сейчас.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что из офиса президента Украины поступило указание не пускать его в студию, где находилась Буславец. По его словам, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды планировали эвакуировать, если в студию прорвётся Дубинский и начнёт задавать неудобные вопросы.
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