Кишинёв, , 15:45 — REGNUM Работникам бюджетной сферы Молдавии по субботам предстоит отработать дни, которые были нерабочими в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает 15 мая monitorul.fisc.md со ссылкой на проект постановления, разработанный министерством здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

Предполагается, что рабочими будут двенадцать суббот до конца октября текущего года — 23 мая, 13 июня, 20 июня, 4 июля, 18 июля, 1 августа, 22 августа, 5 сентября, 19 сентября, 3 октября, 17 октября и 31 октября. Рабочий день в указанные дни будет длиться с 08:00 до 16:30, а обеденный перерыв будет длиться всего тридцать минут — с 12:00 до 12:30.

Кроме того, начиная с 25 мая, рабочие дни с понедельника по пятницу планируется увеличить на один час, а обеденный перерыв в эти дни сократить на полчаса. Таким образом, предполагается отработать еще десять дней, которые в связи с карантином были нерабочими. Рабочий день в эти дни продлится с 08:00 до 17:30, а обеденный перерыв установлен с 12:30 до 13:00.

Читайте также: В Кишиневе работники Центрального рынка вышли на акцию протеста

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в молдавской столице протестовали работники Центрального рынка.