Киев, , 15:49 — REGNUM Депутата Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александра Дубинского не пустили в студию программы «Свобода слова с Савиком Шустером» по указанию представителя офиса президента Украины. Об этом сообщил сам парламентарий 16 мая на своём Youtube-канале.

По его словам, и.о. министра энергетики Украины Ольгу Буславец планировали эвакуировать из студии, если туда войдёт Дубинский.

«Ольгу Буславец собирались вывести из эфира и вывести из студии, если я в неё прорвусь. Соответствующую команду редакторам «Савик Шустер студио» и самой Ольге дали из офиса президента», — рассказал Дубинский.

Парламентарий отметил, что сам президент Украины не имеет к этому никакого отношения. Он призвал всех, у кого есть какая-либо информации об источнике данного указания, поделиться ею.

Позже популярный политический Telegram-канал Украины «Тёмный рыцарь» сообщил, что указания и.о. министра энергетики Украины давал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на политическое ток-шоу, в котором обсуждалась украинская энергетика, не пустили депутата Верховной рады, поскольку он хотел опубликовать данные об афёре с «зелёным тарифом», согласно которому граждане Украины должны будут покупать электричество в восемь раз дороже, чем в США.

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