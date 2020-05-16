Москва, , 15:36 — REGNUM Эксперты московской неправительственной организации «Сова» вступились за известного общественного деятеля-антифашиста Павла Гурьянова, обвиняемого в распространении нацистской символики. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации.

Причиной возбужденного дела стала публикация Гурьяновым статьи, датированной 2016 годом, в которой он разоблачал нацистский характер тренировочного лагеря украинского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также статью журнала Foreign Policy, корреспонденты которого не увидели в этом лагере ничего предосудительного.

«Мы считаем, что Гурьянова привлекают к ответственности неправомерно, так как, с нашей точки зрения, наказание должно следовать только за демонстрирование нацистской символики с целью пропаганды соответствующей идеологии», — отметили правозащитники центра «Сова».

Статья общественника посвящена разоблачению двусмысленного поведения журналистов Foreign Policy, а также осуждению нацистской сущности лагеря. Кроме того, Гурьянов известен своей активной антифашистской позицией, которую он последовательно занимает на протяжении многих лет. Тем не менее, в его адрес было выдвинуто обвинение.

«На своём собственном примере узнал, что такое сошедшая с ума государственная система, которая меня, довольно известного антифашистского активиста и публициста, в этом самом фашизме и обвинила, да и ещё попробовала официально за это судить», — отреагировал Гурьянов, узнав о выдвинутых обвинениях.

Общественника судят по статье 20.3 КоАП РФ «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Судебное заседание назначено на 20 мая в Мотовилихинском районном суде города Перми.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД и Центр противодействия экстремизму борются с антифашистами?