Париж, , 15:06 — REGNUM Министр культуры Франции Франк Ристер предложил «развивать художественное и культурное образование», чтобы компенсировать отсутствие фестивалей и концертов в стране, сообщает Le Figaro.

«В первый день лета будет музыкальный фестиваль, отличная музыкальная встреча, но без риска», — заверил министр культуры.

Хотя медиа-библиотеки, библиотеки и небольшие музеи смогли вновь открыться 11 мая, все фестивали, в которых принимают участие более 5000 человек, не могут быть организованы до конца августа.

«Остальные мероприятия мы надеемся увидеть в июне, июле, августе. Организовывать культурные мероприятия с учетом ограничений», — отметил министр культуры.

«Мы должны быть прагматичными, возможно, предлагая различные форматы, позволяя развивать художественное и культурное образование, чтобы люди могли сами заниматься художественной практикой», — продолжил Франк Ристер, добавив, что работает над открытием кинотеатров «в начале июля».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции планируют организовать второй тур муниципальных выборов 28 июня.

Подробнее в материале: Власти Франции планируют в июне провести второй тур муниципальных выборов