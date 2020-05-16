Париж, , 14:57 — REGNUM Бизнесмен Филисьен Кабуга задержан во Франции по подозрению в геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году, передает телеканал BFM со ссылкой на данные прокуратуры.

Мужчина подозревается в участии в геноциде, подстрекательстве к геноциду и в преступлениях против человечности. По данным следствия, в 1994 году бизнесмен владел радиостанцией, которую использовал для разжигания ненависти между народностями хуту и тутси.

Кроме того, злоумышленник финансировал отряды «Интерахамве» («те, кто работает вместе»), которые уличены в преступлениях против народности тутси.

Напомним, Филисьен Кабуга разыскивался международным трибуналом Руанды. По разным оценкам, в результате геноцида в Руанде погибли от 500 тыс. до 1 млн человек. Считается одним из самых разыскиваемых преступников в мире, по версии Forbes.

Читайте также: В Руанде примут меры по сохранению у молодежи памяти о геноциде