Киев, , 14:58 — REGNUM Российский исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, сможет попасть на Украину «только во сне», сообщили 15 мая в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве отметил, что недавно артист анонсировал гастроли по нескольким городам Украины.

«Долматову запрещён въезд на территорию Украины из-за выступления во «временно оккупированном» Крыму — до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может только во сне», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев расширил список лиц, на которых наложены персональные санкции. В перечень были добавлены 377 фамилий тех, кто, по мнению украинского режима, ведёт «антиукраинскую деятельность».

Читайте также: Украина расширила список персональных санкций на 377 человек

Напомним, Украина не признаёт Крым территорией России, игнорируя волеизъявление жителей полуострова. Крымчане проголосовали за вхождение в состав России на референдуме в 2014 году после того, как в Киеве вооружённые путчисты уничтожили законную власть.