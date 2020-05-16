Кишинёв, , 15:01 — REGNUM Ветераны Молдавии опубликовали заявление относительно запланированной на 17 мая в Кишиневе акции протеста, текст которого был размещен 16 мая на сайте Союза офицеров Молдавии.

Согласно опубликованному заявлению, мнение группы, участники которой собираются 17 мая выйти на акцию протеста, не отображает мнение всех объединений ветеранов Молдавии. Проведение запланированной акции не обсуждалось с главами организаций ветеранов, и по мнению авторов заявления, указывает на наличие определенного политического интереса, а имеющиеся вопросы необходимо решать за столом переговоров, а не на акциях протеста на Площади Великого Национального Собрания.

Не реагировать на провокации, преследующие цель политизировать деятельность объединений ветеранов, призвали молдавских ветеранов в пресс-службе организации.

Также авторы обращения призвали членов ветеранских организаций соблюдать меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса, не подвергать себя рискам во время пандемии и оставаться дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Кишиневе 17 мая члены Молдавского Национального совета ветеранов войны планируют проведение акции протеста против президента Молдавии Игоря Додона и молдавского правительства.