Москва, , 14:42 — REGNUM Россия обладает высокотехнологичными видами оружия, которого нет ни у одной страны в мире, заявил российский лидер Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин». Цитату из программы 16 мая опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Instagram.

По словам главы государства, современные виды вооружения появились в России за счет развития фундаментальной науки, научных школ и инженерных кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что к концу 2020 года доля современного вооружения в ракетных войсках стратегического назначения вырастет с 82 до 87%.

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