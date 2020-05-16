Джакарта, , 14:37 — REGNUM Согласно официальному заявлению Министерства иностранных дел Индонезии, COVID-19 обнаружен у 805 граждан Индонезии за рубежом, сообщает Kompas.

По данным МИД, в общей сложности 399 пациентов были вылечены, 362 — прошли лечение, а 44 — скончались.

Министерство выделило 110 млрд рупий для борьбы с COVID-19.

Известно, что среди граждан Индонезии в США выявлено 62 случая заражения SARS-CoV-2, в Саудовской Аравии — 106 случаев, в Индии — 75 случаев, в Малайзии — 108 случаев, в Кувейте — 29 случаев, в Великобритании — 19, в Германии — 12, в Сингапуре — 51, в Пакистане — 32, а в Российской Федерации — 13. Всего случаи заражения у индонезийских граждан выявлены в 35 странах.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 мая в Индонезии выявлено более 17 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2. Большинство случаев подтвердили в столице Индонезии Джакарте.

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