Красногорск, , 14:37 — REGNUM Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с находящимися на его борту российскими военными специалистами, которые помогали бороться с распространением коронавирусной инфекции в Сербии, приземлился в Подмосквье. Об этом 16 мая сообщает Минобороны России.

Также в сообщении уточняется, что самолет военными и спецтехникой приземлился в аэропорту Чкаловский, расположенном на территории Московской области.

Также указывается, что ещё два самолета ВКС РФ с российскими военными и спецтехникой на борту находятся на пути в Россию.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все три транспортных самолета ВКС России Ил-76, с находящимися на их борту российским военными специалистами, которые помогали бороться с пандемией нового коронавируса в Сербии, вылетели в Россию с сербского военного аэродрома «Батайница».