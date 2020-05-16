Тегеран, , 14:41 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани объявил о планах по возобновлению спортивных мероприятий в стране. Об этом 16 мая он сообщил во время заседания штаба по противодействию распространению коронавируса.

«С 6 июня возобновится проведение спортивных состязаний, но без зрителей на трибунах», — отметил Рухани.

Президент Ирана также подчеркнул, что свою работу возобновят университеты страны, также до 20 июня будет продлен срок освобождения заключенных, не представляющих опасности для государства.

Напомним, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иране превысило 116 тыс. человек. От COVID-19 скончались 6 тыс. 900 человек.

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