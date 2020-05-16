Сеул, , 14:35 — REGNUM 19 мая представители Южной Кореи и Латинской Америки проведут видеоконференцию, в ходе которой обсудят сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает KBS.

Во встрече примут участие представители министерства иностранных дел Южной Кореи, Корейской ассоциации международной торговли (KITA), Корейского совета по Латинской Америке и Карибскому бассейну (Korean Council on Latin America & the Caribbean), Латиноамериканской экономической системы (ЛАЭС).

В рамках видеоконференции стороны обсудят меры и усилия стран по борьбе с коронавирусной инфекцией, влияние пандемии на страны Латинской Америки, а также поддержку южнокорейских предприятий, вышедших на рынок Латинской Америки, сотрудничество между Южной Кореей и странами Латинской Америки.

Латиноамериканская экономическая система — экономическое сообщество стран Латинской Америки, созданное в 1975 году с целью содействия экономическому сотрудничеству и социальному развитию 26 латиноамериканских стран.