Ереван, , 14:29 — REGNUM Россия и Армения имеют богатую повестку двусторонних отношений и решают необходимые вопросы с помощью компромиссов, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Что касается препятствий в наших отношениях, у нас есть очень богатая повестка двусторонних отношений и, решая вопросы, находящиеся на повестке, мы продвигаемся вперед», — сказал онв ходе онлайн пресс-конференции.

Премьер также добавил, что для решения ряда вопросов необходимы некоторые компромиссные решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что для республики вопрос снижения тарифа на российский газ имеет важное значение.

Он добавил, что обе страны имеют стратегические отношения и насыщенную двустороннюю повестку.

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