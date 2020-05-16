Дамаск, , 14:28 — REGNUM Российские представители в комиссии по соблюдению перемирия в Сирии за прошедшие сутки зафиксировали три случая нарушения режима прекращения огня. Об этом 16 мая сообщает Минобороны РФ в информационном бюллетене на своей странице в соцсети Facebook.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано три факта открытия огня в провинции Идлиб», — говорится в сообщении.

Также указывается, что турецкая часть представительства в комиссии зафиксировала четыре нарушения режима перемирия, из них 3 — в провинции Идлиб и ещё одно — в провинции Хама.

Кроме этого, уточняется, что Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев за прошедшие 24 часа не проводил в Сирии акций гуманитарного характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мемориальную табличку установили в Сирии на месте героической гибели российского летчика Романа Филипова на месте, где он за камнем в последние мгновения жизни отстреливался от террористов.