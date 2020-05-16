Кишинёв, , 14:16 — REGNUM В Молдавии допускается проведение отдельных массовых собраний с участием до пятидесяти человек при условии соблюдения санитарных мер. Об этом сообщает 16 мая agora.md со ссылкой на принятое 15 мая решение чрезвычайной комиссии здравоохранения республики.

Отмечается, что участникам массового собрания необходимо соблюдать санитарные меры, а организаторы мероприятия должны предоставить список участников планируемого мероприятия, в котором должны быть указаны имя и фамилия участников, идентификационный номер, номер телефона, домашний адрес, электронная почта.

Вместе с тем, запрещается проводить мероприятия рядом с государственными учреждениями, школами, больницами и другими учреждениями с высоким риском передачи инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в медицинских учреждениях Молдавии с 16 мая возобновляется оказание некоторых медицинских услуг.

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