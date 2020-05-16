Сеул, , 14:01 — REGNUM Министры здравоохранения Южной Кореи, Японии и Китая провели 15 мая видеоконференцию, в ходе которой обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения, сообщает KBS.

В конференции приняли участие министр здравоохранения Южной Кореи Пак Нын Ху, глава Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Сяовэй, министр здравоохранения Японии Като Кацунобу, региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Западной части Тихого океана Такеши Касаи и генеральный секретарь Секритариата по сотрудничеству (TCS) между Китаем, Японией и Южной Кореей Мичигами Хисаси.

В рамках виде встречи стороны рассказали об эпидемиологической ситуации в странах, о мерах и усилиях правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также договорились об обмене информацией, связанной с мерами и способами лечения коронавируса, с разработкой вакцины и клиническими исследованиями.

Известно, что министры здравоохранения трех стран проводят ежегодные встречи с 2007 года. В 2020 году личную встречу планируется провести в конце года в Китае.

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