Джакарта, , 13:56 — REGNUM Генеральная избирательная комиссия Индонезии планирует возобновить проведение региональных выборов 6 июня 2020 года, сообщает Kompas.

«Это дата, когда мы начнем следующий этап выборов», — заявил комиссар генеральной избирательной комиссии Прамоно Убайд Тантови.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо подписал указ о переносе выборов 2020 года с сентября на декабрь или даже дольше в зависимости от ситуации с пандемией в стране.

Отметим, что в 2020 году выборы пройдут в 270 регионах Индонезии. 270 регионов охватывают 9 провинций, 224 района и 37 городов.

Первоначально день региональных выборов был запланирован на 23 сентября 2020 года. Однако из-за эпидемии их отложили.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 мая 2020 года в Индонезии выявлено 17 025 случаев заражения SARS-CoV-2.

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