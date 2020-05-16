Пхеньян, , 13:53 — REGNUM На площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, где проводятся северокорейские военные парады, и которая является главной в столице КНДР, идут серьезные строительные работы. Об этом 16 мая сообщает NK News.

По данным источника, со ссылкой на снимки со спутников, в настоящее время подъезды к площади перекрыты, а вокруг нее возведены заборы, закрывающие для простых граждан происходящее внутри.

Также на снимках видно, что главную трибуну, на которой во время парадов располагается руководство Северной Кореи, демонтировали, плакаты с лицами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира сняли и идет перестройка прилегающих к главной трибуне мест.

При этом предполагается, что данные работы являются подготовкой к 75-летию правящей «Трудовой партии Кореи», который будут отмечать 10 октября текущего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 15 мая стало известно, что Россия поставила гуманитарную помощь в КНДР.