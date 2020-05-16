Киев, , 13:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Украина когда-нибудь станет частью Европейского союза. Об этом он заявил 16 мая в своём обращении к жителям страны, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

«Уверен, что «Украина — это Европа» не должно стать просто формальным лозунгом, который мы вспоминаем раз в год. Это должно быть частью нашего сознания», — считает Зеленский.

Он призвал жителей Украины платить налоги и соблюдать законы.

«Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день», — предложил Зеленский.

Напомним, День Европы празднуют в большинстве стран Европейского союза. Также празднования проходят в нескольких странах, не являющихся членами ЕС, например в Турции и Молдавии. Украина празднует этот день на официальном уровне ежегодно в третью субботу мая.

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