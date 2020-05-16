Киев, 16 мая 2020, 13:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Украина когда-нибудь станет частью Европейского союза. Об этом он заявил 16 мая в своём обращении к жителям страны, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Он призвал жителей Украины платить налоги и соблюдать законы.
Напомним, День Европы празднуют в большинстве стран Европейского союза. Также празднования проходят в нескольких странах, не являющихся членами ЕС, например в Турции и Молдавии. Украина празднует этот день на официальном уровне ежегодно в третью субботу мая.
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