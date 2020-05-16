Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Администрация президента США ввела ограничения на экспортные поставки электроники в Китай для иностранных компаний, которые пользуются американскими технологиями, сообщает 16 мая Reuters.

Министерство торговли США опубликовало новые правила, согласно которым иностранные компании, которые используют технологии США, должны получить специальную лицензию для продажи продукции компании Huawei.

Издание China Global Times сообщило, что в ответ Пекин готов внести компании США в «список ненадежных организаций». Эти меры предусматривают введение ограничений для Apple, Cisco и Qualcomm.

Напомним, 16 мая в токийской компании Fomalhaut Techno Solutions сообщили, что на произведенные в США детали приходится только 1% от общей стоимости компонентов смартфона Mate 30 китайской компании Huawei.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты установили количество американских компонентов в смартфоне Huawei