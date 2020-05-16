Рига, , 12:58 — REGNUM Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии на совместном брифинге объявили об открытии границ между странами с пятницы, 15 мая. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, граждане трех стран могут пересекать границы друг друга без последующей 14-дневной изоляции. Подготовка этого решения заняла у внешнеполитических ведомств около двух недель.

Отмечается, что в день открытия границ главы МИД стран Прибалтики, строго соблюдая социальную дистанцию, подписали торжественный меморандум.

«Одновременно я хочу напомнить всем, что вирус не побеждён, поэтому принятые меры безопасности остаются в силе, и всё, что мы начали в связи с COVID-19 нужно продолжить», — сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.