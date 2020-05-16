Анкара, , 12:53 — REGNUM Представитель президента Турции Ибрагим Калын осудил Израиль за стремление аннексировать оккупированные территории Западного берега реки Иордан. Об этом 16 мая он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Израильская политика оккупации и аннексии ведет к еще большей эскалации насилия. Турция и все те, кто борется за справедливость будут поддерживать палестинский народ», — отметил Калын.

Напомним, заявления о стремлении аннексировать оккупированные территории Западного берега Иордан были ключевым лозунгом в предвыборной кампании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Глава правительства и спикер Кнессета Бени Ганц пришли к соглашению об исполнении указанного предвыборного обещания к 1 июля 2020 года.

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