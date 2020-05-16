Москва, , 12:12 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако позже под давлением сенаторов оно было отозвано. Об этом заявил заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Савельев.

«Мы официально позвали руководство NASA к себе, однако ответа так и не получили. Надеюсь, что он всё-таки последует — и последует в положительном ключе», — цитирует его пресс-служба российской госкорпорации.

В свою очередь Роскосмос пригласил руководство NASA в Россию для обсуждения широкого круга проектов и ждет положительного ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскосмос подтвердила информацию о подписании контракта с NASA на полет одного астронавта на российском космическом корабле «Союз» к Международной космической станции.

Читайте подробнее: Роскосмос подтвердил заключение контракта с NASA на отправку астронавта