Джакарта, , 12:07 — REGNUM Губернатор Джакарты Анис Басведан попросил всех жителей оставаться дома, сообщает Detik.

По его словам, в период широкомасштабных социальных ограничений, связанных с пандемией, разрешено только онлайн-встречи с родными.

Губернатор обратился к жителям с призывом продолжать сокращать деятельность вне дома и всегда применять протокол профилактики от COVID-19.

«Мы просим всю общину оставаться дома, а не путешествовать, особенно в преддверии выходных», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Джакарты издал постановление, касающееся санкций за нарушение ограничительных мер, сообщает Detik.

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