Бужумбура, , 11:55 — REGNUM В Бурунди пройдут первые президентские выборы на альтернативной основе после гражданской войны, начавшейся в 1993 году. Об этом 16 мая сообщает Al Jazeera.

Журналисты отмечают, что выборы обусловлены отставкой президента страны Пьера Нкурунзиза, который назначил своим преемником отставного генерала Эвариста Ндайшимими.

Выборы в стране состоятся в среду, 20 мая. На пост президента будут претендовать шесть кандидатов в том числе лидер оппозиции Агатон Рваса.

Прошлые выборы президента, прошедшие в 2015 году, бойкотировались оппозицией, поэтому на них уверенную победу одержал Нкурунзиза, после чего в стране вспыхнули акты насилия.