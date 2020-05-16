Порто-Ново, , 11:33 — REGNUM Правительство Бенина приняло решение провести муниципальные выборы несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции. Об этом 16 мая сообщает Al Jazeera.

По данным журналистов, в выборах не примут участие оппозиционные партии, так как они не смогли выполнить все требования, необходимые в соответствии с новым законом о выборах.

Данное решение вызвало критику со стороны Африканского суда по правам человека, осудившего предстоящее голосование, как по причине угрозы распространения коронавируса, так и потому, что оппозиция не допущена к выборам.

Выборы в местные органы власти Бенина должны состояться в воскресенье, 17 мая. На прошлых выборах в парламент страны все места в законодательном органе заняли сторонники президента Патриса Талона.