Порто-Ново, 16 мая 2020, 11:33 — REGNUM Правительство Бенина приняло решение провести муниципальные выборы несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции. Об этом 16 мая сообщает Al Jazeera.
По данным журналистов, в выборах не примут участие оппозиционные партии, так как они не смогли выполнить все требования, необходимые в соответствии с новым законом о выборах.
Данное решение вызвало критику со стороны Африканского суда по правам человека, осудившего предстоящее голосование, как по причине угрозы распространения коронавируса, так и потому, что оппозиция не допущена к выборам.
Выборы в местные органы власти Бенина должны состояться в воскресенье, 17 мая. На прошлых выборах в парламент страны все места в законодательном органе заняли сторонники президента Патриса Талона.