Сеул, , 11:29 — REGNUM Представители МИД Южной Кореи и Мьянмы 15 мая провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили укрепление двусторонних отношений в связи с 45-летием установления дипломатических отношений и сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва отметила, что с момента установления дипломатических отношений страны добились больших успехов и добавила, что правительства двух государств продолжат работать над развитием двусторонних отношений в будущем. Она также акцентировала внимание на том, что власти Южной Кореи продолжат оказывать помощь странам АСЕАН, включая Мьянму, в борьбе с эпидемией.

В свою очередь, министр международного сотрудничества Мьянмы У Кьяу Тин высоко оценил усилия южнокорейского правительства в борьбе с коронавирусом и выразил благодарность за поставку медицинских товаров, включая наборы для диагностики коронавируса.

Представители двух стран также договорились продолжить работу над совместными проектами, включая проект по строительству промышленного комплекса, который поспособствует выходу южнокорейских компаний на местный рынок, после стабилизации ситуации с коронавирусом.