Варшава, , 11:22 — REGNUM Гражданин Украины задержан в Польше по подозрению в доведении детей до самоубийства, сообщил 15 мая телеканал TVP.

24-летнего мужчину подозревают в том, что он мог искать в социальных сетях русскоязычных детей и предлагал им сыграть в игру, напоминающую печально известный «Синий кит».

Игра состояла из заданий, которые на каждом следующем этапе становились всё опаснее. Полицейские подозревают, что последним «заданием» могло быть самоубийство.

В данный момент известно о трёх случаях, когда дети пытались свести счеты с жизнью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вовлечение детей в опасные игры зафиксировали в Хабаровском крае. По правилам «игры» участники должны сбежать из дому на 24 часа.

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