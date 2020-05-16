Белград, , 11:05 — REGNUM Новым источником региональной нестабильности становится из-за задержания священников Сербской православной церкви (СПЦ) Черногория. Об этом 16 мая заявил журналистам глава минобороны Сербии Александр Вулин.

«Потому что Черногория становится источником нестабильности, она становится источником проблем во всем регионе без причин и необходимости», — заявил глава сербского оборонного ведомства.

Также он выразил надежду, что в Черногории вспомнят, что все её граждане имеют равные права и, добившись стабильности, вновь станет государством, в котором все граждане имею право на свободное вероисповедание.

«Как вы себя ведете по отношению к сербам, с которыми живете, такую и ожидайте реакцию Сербии, рядом с которой живете», — также сказал Вулин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 мая стало известно, что русская православная церковь (РПЦ) выразила свою полную поддержку призыву Сербской церкви и Епископского совета Черногории о скорейшем освобождении епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семерых священнослужителей кафедрального собора города Никшича, которых задержала черногорская полиция.

Напомним, ранее стало известно, что священников СПЦ задержала на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского полиция Черногории. Затем 13 мая в нескольких городах страны прошли массовые акции против этого, которые полиция разгоняла с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.