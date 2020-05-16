Джакарта, , 10:53 — REGNUM Международная амнистия, организация, занимающаяся вопросами защиты прав человека, настоятельно призывает страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) принять совместный подход к решению проблемы беженцев рохинджа, сообщает Antara.

«Очень важно, чтобы страны разделили региональную ответственность, потому что это объединит все страны и создаст гармонию в обществе», — заявил представитель Amnesty International Саад Хаммади.

По его словам, беженцы рохинджа не выбирают страну назначения из-за перспективы достойной жизни. Это люди, которые чувствуют себя безнадежными и стремятся выжить, и нуждаются в немедленной помощи.

Индонезия считается одной из стран, которая уделила достаточно внимания проблеме беженцев, например, опубликовав в 2015 году совместное с Малайзией и Таиландом заявление о проведении морской поисково-спасательных операций по поиску беженцев.

Международная амнистия надеется, что Индонезия сможет разместить около 500 беженцев-рохинджа на двух судах, которые в настоящее время приближаются к водам Ачеха.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Toyota Indonesia оказала помощь медицинскому персоналу, работающему с коронавирусом через Индонезийский Красный Крест (PMI) и министерство здравоохранения.

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