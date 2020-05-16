Сеул, , 10:43 — REGNUM 30-й раунд переговоров по соглашению регионального всестороннего экономического партнерства (ВРЭП) между представителями стран-участниц пройдёт в формате видеоконференций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, встречи пройдут 15, 18 и 20 мая.

Известно, что южнокорейскую делегацию возглавит глава департамента торговых переговоров министерства торговли, промышленности и энергетики Ё Хан Гу.

В рамках переговоров стороны намерены ускорить переговоры по подписанию ВРЭП, обсудить юридические и технические вопросы и открытие рынков.

Напомним, что 29-й раунд переговоров прошел в видеоформате 20, 22 и 24 апреля.

ВРЭП представляет собой всеобъемлющий пакт об экономическом сотрудничестве, которое охватывает десять стран АСЕАН, а именно Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, а также шесть стран-партнеров по свободной торговле, а именно Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия.

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