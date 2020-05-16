Москва, , 10:39 — REGNUM Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов («Единая Россия») назвал днищем введение Украиной санкций против МГУ, Эрмитажа и Русского географического общества.

«Сначала отреклись от Великой Победы, теперь от Великой Культуры. Днище», — написал Никонов в Facebook.

Парламентарий дал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководству республики.

«Пора начать ещё сжигать на кострах книги, тогда сходство с нацистским режимом будет полным. А острый дефицит или полное отсутствие мозгов можете не лечить — это не лечится», — отметил глава комитета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений, включив в список Государственный музей «Эрмитаж» и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.