Киев, 16 мая 2020, 10:38 — REGNUM Минфин Украины подписал со Всемирным банком соглашение на общую сумму $135 млн, сообщила пресс-служба министерства.
$35 млн направят на улучшение защиты населения от коронавируса, остальные деньги потратят на закупку оборудования для отделений медицинской помощи в регионах Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин провёл переговоры с представителями агентства США по международному развитию (USAID). Стороны обсудили реализацию совместного проекта «Энергетическая безопасность».
Читайте также: Украина и USAID обсудили реализацию проекта в области энергетики