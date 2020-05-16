Киев, , 10:38 — REGNUM Минфин Украины подписал со Всемирным банком соглашение на общую сумму $135 млн, сообщила пресс-служба министерства.

«Министерством финансов обеспечена возможность подписания соглашения на получение средств в размере 135 млн долларов от Всемирного банка на дополнительное финансирование проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей», — сказано в сообщении.

$35 млн направят на улучшение защиты населения от коронавируса, остальные деньги потратят на закупку оборудования для отделений медицинской помощи в регионах Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин провёл переговоры с представителями агентства США по международному развитию (USAID). Стороны обсудили реализацию совместного проекта «Энергетическая безопасность».

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