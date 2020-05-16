16 мая 2020 | Время чтения 7 мин

Миф об «освобождении Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» занимает всё более значимые позиции в государственной пропаганде, являясь наглядным проявлением реализации стратегической цели синтезирования новой идентичности белорусов. Оправдание сепаратизма уже состоялось, на очереди – полная реабилитация местных националистов из челяди кайзеровских и гитлеровских оккупантов.

Георгий Шкловский, , 11:29 — REGNUM Представители министерства обороны, Логойского райисполкома и общественных организаций Белоруссии высадили аллею на территории государственного мемориального комплекса «Хатынь». Государственные СМИ опубликовали видеосюжеты и текстовые сообщения о мероприятии, в которое официальная пропаганда вкладывает нетрадиционное содержание.

Т-34. Минск, 3 июля 1944

Как сообщает телерадиокомпания «ВоенТВ», мероприятие было приурочено к 75-летию Великой Победы. Среди участников акции отмечены помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных силах — начальник главного управления идеологической работы министерства обороны генерал-майор Леонид Касинский, другие должностные лица этого же министерства, ветераны Вооруженных сил, курсанты Военной академии, председатель Республиканского совета ОО «Белорусский союз офицеров» генерал-майор запаса Сергей Бобриков, а также председатель Логойского районного исполнительного комитета Александр Ласевич.

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«Это место стало символом трагедии белорусского народа, символом тех страданий, которые перенёс белорусский народ в годы Второй мировой войны, — заявил Леонид Касинский. — Сам мемориальный комплекс «Хатынь» закладывался в честь 25-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. И сегодня, спустя более чем полвека, мы заложили аллею как символ того, что память о тех днях — она живёт в сердцах белорусов и сегодня».

Леонид Касинский Mil.by

На самом деле никакой «Республики Беларусь» в 1944 году не было. Соответственно, и освобождать её от немецко-фашистских захватчиков никто не мог. Очевидный факт, впрочем, не мешает делать официальным лицам странные, на первый взгляд, заявления. Однако даже без учёта идеологической составляющей эти заявления ошибочны.

Датой освобождения Белоруссии во время Великой Отечественной войны считается 3 июля 1944 года — именно в этот день Красной армией был освобождён город Минск, столица Белорусской Советской Социалистической Республики, входившей в состав Союза Советских Социалистических Республик. День освобождения столицы республики формально является днём освобождения всей республики. Дата 3 июля приобрела особое значение после референдума 1995 года, причём настолько, что именно на этот день был перенесён традиционный парад 9 мая.

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Спустя 25 лет после освобождения БССР мемориальный комплекс «Хатынь» не закладывался, а был торжественно открыт. На официальном сайте государственного мемориального комплекса указана точная дата события: «Торжественное открытие мемориального комплекса «Хатынь» состоялось 5 июля 1969 г.».

На заглавной странице сайта ГМК «Хатынь» сказано и о том, с какой целью создавался мемориальный комплекс: «В память погибших 2 230 000 жителей Беларуси — каждом четвертом — в 1969 г. на месте сожженной вместе с жителями деревни Хатынь сооружен мемориальный комплекс, в котором воплощена идея мужества и непокоренности народа, принесшего неисчислимые жертвы во имя победы».

Монумент «Непокоренный человек» в мемориальном комплексе «Хатынь», автор — Сергей Селиханов. 1969 Марина Захарова © ИА REGNUM

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Трагедия Хатыни стала общей для всех народов СССР. Поэтому защищали единую страну все народы, и отстраивали её тоже все. Символическим выражением общности судеб стали мемориальные комплексы (в том числе и «Хатынь»), создававшиеся при участии представителей разных республик единой страны.

«Строить мемориал помогала вся страна. Гранит был привезен с карьеров Украины, белый мрамор из России, — напоминает сайт ГМК «Хатынь». — Торжественно-траурная церемония открытия началась в Минске. На площади Победы собрались представители всех районов столицы, ветераны Великой Отечественной войны, делегации из России, Украины, Грузии, Молдавии и других республик, делегации городов-побратимов, иностранные гости».

В отличие от начальника главного управления идеологической работы министерства обороны, сотрудники государственного мемориального комплекса пока ещё не отказались от термина «Великая Отечественная война». Хотя скандальные заявления Александра Лукашенко на тему Отечественных войн, видимо, уже приняты услужливыми товарищами как руководство к действию.

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Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных силах — начальник главного управления идеологической работы министерства обороны генерал-майор Леонид Касинский вряд ли ошибался, старательно избегая упоминания о БССР и СССР, Великой Отечественной войне и акцентируя внимание на трагедии только белорусов. Проводимая в постсоветской Белоруссии политика «белорусизации» направлена на создание новой идентичности, а таковая может быть создана только при условии уничтожения идентичности традиционной. Важнейшими задачами при этом являются подмена ценностей и внедрение новых смыслов при трактовке общеизвестных фактов. Неудобные факты при этом ретушируются, а выпячиваются даже самые малозначимые, третьестепенные и неоднозначные. Ревизионисты достигли в этом наибольших успехов в соседних республиках Прибалтики и на Украине.

Александр Лукашенко и члены правительства Белоруссии President.gov.by

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Нечто подобное начиналось и в Белоруссии. Период «лихих девяностых» стал клондайком для ревизионистов всех мастей. Успешно захватив ключевые должности в профильных институтах Академии наук, других научных и образовательных учреждениях, они сталкивались с рядом трудностей. Например, среди профессорско-преподавательского состава было ещё немало живых свидетелей Великой Отечественной войны. Сопротивление ревизионизму оказывала консервативная армейская среда. По-прежнему был высок моральный авторитет ветеранов, узников концлагерей, блокадников и других сограждан, чей жертвенный подвиг были невозможно ни высмеять, ни замолчать.

Поэтому даже с учётом сил и средств госаппарата, обильного потока грантовой и иной помощи ревизионисты в середине 90-х застряли на полпути. Вместе с насильственной «белорусизацией» были сбавлены темпы ревизии истории. Оживление началось с 2000-х, которые также вполне оправданно называют «нулевыми». Сменились поколения интеллигенции, дослуживают последние годы немногие помнящие Военную присягу СССР.

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Поворотным моментом стала новая волна «белорусизации», обусловленная импотенцией взявшихся за создание новой идеологии. По признанию самого Лукашенко, в итоге государственная идеология не выкристаллизовалась, не удалось сформулировать даже национальную идею. Выделенные на эти цели бюджетные деньги были банально разворованы. Их «освоение» продолжается до сих пор — в том числе через имитацию «идеологической работы», оплату ставок штатных «идеологических работников».

Фактически бюрократия «идеологической вертикали» занимается агитацией и пропагандой. Трудно ожидать большего при отсутствии собственно идеологии. По мере того, как без идеологического наполнения пресловутой «идеологической работы» стало совсем трудно обходиться, её место закономерно занял этнический национализм. Пока это проявляется в странных и противоречивых формах, но всему своё время. Украинская катастрофа является тому современным наглядным примером.

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Не первое десятилетие в официальных документах фигурируют поводы «освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» для выдачи грамот, чеканки памятных медалей и награждения ими имеющих хоть какое-то отношение к организации «мероприятий». При этом смысл этих мероприятий не очевиден самим награждённым, и даже непосредственные их участники с трудом могут объяснить, какой смысл на самом деле утерян.

Советские солдаты на улице освобожденного Минска. 1944

Как только наступает момент стирания прежнего смысла, сразу же наступает момент внедрения нового смысла. Даты, места, события и их участники могут оставаться прежними. Технология добротно проработана в методиках пресловутых консциентальных войн, которые усердно изучал хорошо известный генералу лукашенковского производства Леониду Касинскому теперь уже полностью отставной полковник Владимир Макаров.

Поэтому речь Касинского правомерно назвать ошибочной по формальным признакам, но по идеологическим — возможны варианты. В любом случае она символизирует важный рубеж эволюции морально-психологического состояния командования белорусской армии, характеризует её идейно-политический базис.

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