Пномпень, , 10:21 — REGNUM В Камбодже от COVID-19 излечился последний пациент, у которого была выявлена инфекция. Об этом 16 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

Новых случаев заражения выявлено не было, тем не менее чиновники ведомства призывают жителей страны соблюдать необходимые меры предосторожности.

Несмотря на позитивные новости, власти страны по-прежнему не решаются смягчить карантинные меры.

Напомним, с начала эпидемии коронавируса в Камбодже было выявлено 122 случая заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 не скончался ни один пациент.