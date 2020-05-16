Львов, Украина, , 10:28 — REGNUM Радикалы, сжигавшие людей в Одессе, должны были стать «героями на Украине». Об этом заявила экс-депутат Рады Ирина Фарион в эфире львовского телеканала «НТА».

По её словам, пожар 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов остановил «сепаратистов» в Одессе. Те, кто его устроил, должны считаться «героями Украины», уверена политик.

«Эти герои Украины должны были ездить по всем школам и рассказывать детям, как нужно гнать сепаратистов, в частности в «профсоюзы», и как сепаратисты сами, по своей воле, будут себя поджигать», — рассказала она.

Фарион обвинила власти Украины в том, что выжившие активисты Куликова поля вышли на свободу, а не были осуждены пожизненно.

Экс-депутат Рады также отметила, что если для одних 9 мая является победой, то для украинских националистов — следующим этапом борьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинским школьникам прочитали онлайн-урок «истории», в рамках которого было сказано, что Великая отечественная война — это советский миф, а СССР на самом деле изначально был союзником нацистской Германии.

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Напомним, 2 мая 2014 года толпа футбольных фанатов, приехавшая в Одессу на матч, атаковала лагерь противников государственного переворота на Украине, располагавшийся на площади Куликово поле. Люди попытались укрыться в рядом расположенном Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. По официальным данным погибло 48 человек. Ни один виновник трагедии не был наказан.