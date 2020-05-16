Москва, , 10:09 — REGNUM Покинуть состав Украины могут Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам сенатор Владимир Джабаров (Еврейская автономная область).

«Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают», — сказал он в интервью «Парламентской газете».

Сенатор также предположил, что до конца 2020 года украинские власти могут объявить о выходе из Минских соглашений. Этому способствует слабое руководство президента Украины Владимира Зеленского, который по факту не выполняет своих функций, уточнил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Зеленский заявил, что через год Киев выйдет из «нормандского формата», если за это время ситуация в Донбассе не изменится.

В свою очередь Джабарова заявил, что в случае выхода Украины ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики пока ещё верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально.

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