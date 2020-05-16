Нур-Султан, 16 мая 2020, 09:47 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам чрезвычайного положения, сообщили 16 мая в пресс-службе главы государства.
Согласно документу, на период действия чрезвычайного положения в стране расширяются полномочия президента и правительства Казахстана. Глава государства получает права оперативного вмешательства в общественные отношения для стабилизации ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана одобрили вышеуказанный проект 29 апреля 2020 года. Закон позволяет президенту принимать акты, изменяющие порядок регулирования общественных отношений в социально-экономической сфере.
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