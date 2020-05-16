Джакарта, , 09:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что он не ослабит широкомасштабные социальные ограничения, чтобы сократить число новых случаев заражения, сообщает Antara.

«Мы должны быть очень осторожными. Мы не должны принимать неправильное решение. Но мы также должны учитывать текущее состояние сообщества. Условия, на которые влияют увольнения с работы и состояние людей, которые больше не зарабатывают. Это должно быть видно», — заявил глава государства.

По его словам, безопасность сообщества должна оставаться в приоритете.

«Мы должны сосуществовать с COVID-19. Как я уже говорил, заключить мир с COVID-19», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии призвал граждан пережить такое испытание, как COVID-19, оставаясь спокойными и терпеливыми.

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